Do běhu Čas se mozek se přihlásilo 177 běžců, vybrali 21 400 korun

V rámci prevence a upozornění na zákeřnost onemocnění ischemickou cévní mozkovou příhodou proběhl v Centrálním parku na Severní Terase druhý ročník charitativního běhu zvaného „Čas je mozek“. Do závodu se registrovalo celkem 177 běžců, kterým se povedlo nashromáždit 21 400 Kč. Běh svojí účastí podpořil i vynikající vytrvalostní běžec a několikanásobný mistr republiky Jiří Homoláč.

Vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem David Černík uvedl, že smyslem akce je každoročně upozornit širokou veřejnost, že v rámci ischemické cévní mozkové příhody sousloví Čas je mozek platí doslova. „Ischemickou cévní mozkovou příhodu již umíme vcelku úspěšně léčit, ale pouze za podmínky, že pacient dorazí včas. Každá minuta trvání ischemické cévní mozkové příhody znamená nevratnou ztrátu milionů mozkových buněk a snižuje šanci na plné uzdravení. Touto akcí chceme upozornit širokou veřejnost, aby prvotní příznaky mozkové příhody u sebe či svém okolí nepodcenila a neprodleně volala Zdravotnickou záchrannou službu,“ řekl.

„Byl jsem nadšen obrovským počtem účastníků, kteří dorazili i v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Všem za organizační tým děkujeme a těšíme se na další ročník,“ doplnil Filip Cihlář, přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní. Tříkilometrovou trať zdolal spolu s českým maratoncem Jiřím Homoláčem, s nímž povzbuzoval ostatní účastníky běhu.

Výtěžek z charitativního běhu byl věnován na osvětu o ischemické cévní mozkové příhodě a třiadvacetileté Sabině Holcmanové, která se v současné době zotavuje z tohoto onemocnění. „Obdivuju běžce, že do toho šli. Je to pro mě dojemné, akce se koná před mou bývalou školou. Mozková mrtvice mě postihla před dvěma měsíci. Vůbec jsem si neuvědomovala, že to může být toto onemocnění. Bylo mi špatně, chvilku jsem váhala, jestli zavolat pomoc, jestli to nemám jen z nedostatku tekutin. Ischemická cévní mozková příhoda se prokázala až na počítačové tomografii. V ústecké Masarykově nemocnici jsem ležela tři týdny, hledala se příčina, která ji způsobila. Byla jsem nadmíru spokojená, lékaři i sestřičky byli geniální. Léčba mě nyní trochu omezuje, hledám práci, kterou bych zvládala, budu žádat o invalidní důchod. Někdy je mi špatně, někdy jsem unavenější, ale věřím, že se to spraví, někdy to prý trvá i půl roku. Musím na sebe dávat pozor, být ostražitější. Výtěžek z akce využiju i na to, abych si našla práci a případně i bydlení v Praze. Také chci začít sportovat, chodit do posilovny a pořídit si psa,“ doplnila mladá slečna.

Ke třem základním příznakům cévní mozkové příhody patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. Tísňová linka první pomoci má telefonní číslo 155.

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je jedním ze 13 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Ústecké Komplexní cerebrovaskulární centrum v rámci celé České republiky patří dlouhodobě mezi tři nejvýkonnější. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu intervenčních i operačních postupů.

„Charitativní běh proti mozkové mrtvici“ uspořádala Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek.