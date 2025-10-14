Do Centralu se 30. října po roce vrací halloweenská oslava

Do mosteckého obchodního centra Central se po roce se 30. října od 16 hodin vrací oblíbená halloweenská oslava plná strašidelné atmosféry i zábavy pro děti i dospělé.
Těšit se můžete na dlabání dýní, malování na obličej a kreativní dílničky s podzimním tvořením. To vše s aplikací Můj Central zdarma. Chybět samozřejmě nebude ani foto koutek. Program zpestří hudební vystoupení Tadeáše Jezbery a speciální taneční čísla v podání Městského divadla Most v 16.15 a 17.15 hodin.
Aby byla oslava ještě sladší, prvních sto návštěvníků si odnese lahodný dýňový perníček. Stačí se prokázat aplikací Můj Central a v ní mít naskenovanou účtenku v minimální hodnotě 200 Kč. Počítají se nákupy uskutečněné od 15. do 30. října.