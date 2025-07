Do Havraně u Mostu přijede 5. července OBLUDÁRIUM FEST

OBLUDÁRIUM FEST 2025

V sobotu 5. července můžete navštívit Obludároium fest v Havraně u Mostu. Festival začíná ve 13 hodin, sportovní areál Moto Most Club (areál bývalého koupaliště) je otevřený od 12 hodin.

Vstupné: 180 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě

Hudební festival, jaký tady ještě nebyl!

Obludárium Fest ukáže to nejlepší z místní scény – přijď podpořit skvělé lokální kapely, které to umí pořádně rozjet!

Kapely:

• Sorry Holka (indie-rock / Teplice)

• Malá modrá obluda (alternative-rock / Most)

• Lifeway (pop-punk / Most)

• Lukáš Koranda (pop-rock / Most)

• Favorite Obsession (shoegaze / Most)

• Tadeáš Jezbera (folkpop / Most)

• So Terpenteen (bigbeat / Krupka)

• The Schmelz (rock’n’roll / Teplice)

• Evakuační Výtah (punk / Chomutov)

• Jan Hotový (folkpop / Příbram)

• Flood Alert (akustický rock / Praha)

Těšit se můžete i na doprovodný program:

Sportovní hry a mini turnaje (pétanque, mini florbal, stolní fotbal a další)

Chill-out louka a pohodové aktivity

Občerstvení s vychlazenými nápoji a grilem

Soutěže o merch a vstupenky na další akce

Stanové městečko s možností přespání do dalšího dne