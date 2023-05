Do HC Verva přichází z pražské Sparty útočník David Kaše

Šestadvacetiletý útočník přichází do kádru chemiků z pražské Sparty. David se narodil 28. ledna 1997 v severočeské Kadani a hokejově vyrostl v nedalekém Chomutově. Přes dorost a juniory se dostal až do A-týmu Pirátů, se kterými si zahrál extraligu. Na Mistrovství světa hráčů do 18 let vybojoval v roce 2014 ve Finsku s českou reprezentací stříbrné medaile, když právě on rozhodl v prodloužení semifinálový duel s Kanadou a poslal Česko do finále.

O rok později byl draftován do NHL týmem Philadelphia Flyers v pátém kole jako 128. celkově. V nejslavnější hokejové soutěži světa odehrál sedm zápasů, ve kterých se zvládl i jednou střelecky prosadit. Osud tomu chtěl, že svůj jediný gól dal v bratrském souboji proti Anaheimu, za který v té době nastupoval Davidův bratr Ondřej, dnes hráč Caroliny Hurricanes.

V posledních dvou sezónách hrál v O2 areně v dresu Sparty, se kterou získal v sezóně 2021/2022 stříbro. Za uplynulý ročník nasbíral 14 bodů za 6 gólů a 8 přihrávek. Po gólu i asistenci přidal také v šesti zápasech play off.

„David je týmový hráč, pravidelně prokazuje svou tvořivost a produktivitu. Jsme opravdu velmi rádi, že se David jako další hráč z regionu rozhodl spojit další kroky v kariéře s Litvínovem,“ řekl k nové akvizici hlavní trenér Vervy Karel Mlejnek.