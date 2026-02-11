Do kina Kosmos a Citadela přichází dokument „Uranové legendy“ o severočeském Klondike

Mostecké kino Kosmos a litvínovská Citadela promítnou dokumentární film Uranové legendy. Premiéra filmu přichází do českých kin 24. února.
Film Uranové legendy je český dokumentární snímek z roku 2026, který se věnuje historii těžby uranu na Českolipsku a jejímu dopadu na lidi, krajinu a místní komunitu. Sleduje proměnu severních Čech po druhé světové válce – od poklidné periferie kolem Stráže pod Ralskem a Hamru až po centrum těžby strategické suroviny, uranu.
Objev velkých ložisek v 60. letech rozpoutal uranovou horečku, do regionu přilákal tisíce lidí hledajících práci a nové životní šance. Horníci (tzv. „uraňáci“) se stali jakousi elitou: vysoké mzdy, těžká práce a silné příběhy, které se předávaly mezi generacemi – právě těmto legendám film vděčí za název. Dokument zkoumá osudy skutečných lidí, jejich motivace, životy i zdravotní rizika způsobená prací pod zemí. Ukazuje také důsledky těžby pro krajinu, vznik nových sídlišť, sociální rozdíly a ekologické škody, které přetrvaly desetiletí.
Film nehodnotí, ale odkrývá minulost skrze výpovědi pamětníků i odborníků, propojené s animacemi a dobovými materiály. Dokument kombinuje rozhovory s pamětníky, animované sekvence legend a dobové fotografie oživené pomocí moderních technik, což dodává snímku osobitou atmosféru.Stručně řečeno, „Uranové legendy“ jsou osobní, historický a vizuálně zajímavý pohled na dobu uranového průmyslu v Česku, která formovala životy mnoha lidí.
O filmu:
Severní Čechy se po druhé světové válce stávají krajinou radikální proměny. Z kdysi idylické periferie mezi Stráží pod Ralskem a Hamrem vyrůstá centrum těžkého průmyslu, experimentů a vojenského utajení. Objev jednoho z největších ložisek uranu v Československu v 60. letech spouští novou uranovou horečku a rodí se severočeský Klondike. Do regionu přicházejí tisíce lidí hledajících peníze, práci a novou identitu. Horník se stává hrdinou, uran symbolem „míru“, zatímco veškerá těžba míří do Sovětského svazu. Vznikají nová sídliště, šachty i chemické provozy a místní společnost se dělí na starousedlíky a privilegovanou uranovou elitu. Pod povrchem se však platí vysoká cena – riziko ozáření, extrémní pracovní podmínky a rozsáhlé ekologické škody. Chemická těžba mění krajinu na desítky let dopředu. S koncem studené války přichází náhlý útlum a opuštěné doly nahrazují dřívější sliby prosperity. Lidé, kteří zde nechali zdraví i sny, zůstávají s otázkami bez odpovědí. Film Uranové legendy vypráví tuto historii skrze osobní příběhy pamětníků i odborníků. Nesoudí, ale odkrývá minulost, jejíž důsledky jsou cítit dodnes. V době znovu oživovaných jaderných hrozeb získává příběh českého uranu mrazivou aktuálnost.