Litvínovská knihovna se zapojila jsme se do Týdne pro Digitální Česko a přináší čtenářům novinku. Nyní se mohou při registraci do knihovny prokázat elektronickým občanským průkazem v aplikaci eDoklady. Tím to ale nekončí – už teď se připravuje, aby čtenářům v budoucnu mohli zaměstnanci knihovny pomoci s datovými schránkami a dalšími digitálními službami státu.

Více informací o Digitálním Česku najdete zde: https://digitalnicesko.gov.cz/