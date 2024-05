Do konce června hlasujte pro novinku v oblasti turismu a cestování v Krušných horách

Amfiteátr na Benediktu, Most

Malé Sydney se mezi Mostečany přezdívá amfiteátru v rekreačním areálu u jezera Benedikt. Amfiteátr, který místní znají desítky let, byl už svědkem mnoha úspěšných kulturních podniků, na něž se sjíždějí účastníci a diváci z široka daleka. V naprosto novém kabátě se veřejnosti představil v létě 2023, kdy jej po velmi zdařilé rekonstrukci otevřel nejen místními oblíbený hudební festival Folkový Most. Díky své podobě s budovou australské opery amfiteátr lidé přezdívají Malé Sydney. V areálu Benediktu mohou místní i turisté lenošit či aktivně odpočívat, plavat, slunit se, sportovat, využívat několik hřišť určených dětem i dospělým, občerstvit se nebo se oddávat kultuře právě v nedávno rekonstruovaném amfiteátru.

Tohle je Most! – video spot

Tohle není Japonsko, tohle není Chorvatsko, tohle není Woodstock, tohle není Dakar, tohle nejsou Alpy, tohle není Toskánsko, tohle není Liverpoolská Steeplechase…Tohle je Most! Prostřednictvím lákavého prezentačního videa s nádhernými autentickými záběry rozkvetlých sakur, široké hladiny jezera a jeho pláží, festivalu Mostecká slavnost, místních vinic nebo koňského závodiště se představují některá z turistických lákadel podkrušnohorského Mostu. Atraktivní záběry doplňuje charakteristický a citově podbarvený hlas herce a dabéra Pavla Rímského. Video Tohle je Most! má v rodném listě rok 2023 a potenciál přilákat do Mostu ty, kteří toto město dosud neobjevili.

Hlasujte na www.krusnehory.eu