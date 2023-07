Do Litvínova přichází zkušený obránce se zkušenostmi z NHL

HC VERVA Litvínov posiluje obranné řady. Na sever Čech míří Kevin Czuczman, dvaatřicetiletý kanadský obránce, který nasbíral přes 450 startů v AHL a nakoukl také do nejprestižnější soutěže světa. V Litvínově podepsal roční smlouvu.

Rodák z kanadského Ontaria se hokejovému světu poprvé ukázal v univerzitní NCAA v dresu Lake Superior State, odkud si ho v roce 2014 jako volného hráče vyhlídli Ostrované z New Yorku. Hned první sezónu naskočil do 13 zápasů v NHL, celkem si připsal dvě asistence.

Další sezóny působil vytáhlý levák převážně v AHL. Kromě Bridgeportu, který je farmou právě Islanders, oblékl také dresy Manitoby, Wilkes-Barre/Scrantonu a Iowy Wild. Do NHL nakoukl naposledy v sezóně 2020/2021, kdy odehrál dvě utkání v dresu Pittsburghu Penguins. „Jsme velmi rádi, že se nám Kevina podařilo přivést do klubu. Mapovali jsme ho již před minulou sezónou. Jsme přesvědčeni, že týmu přinese nejen obrovskou zkušenost, ale především velkou důslednost a poctivost,“ říká hlavní trenér Karel Mlejnek.

Czuczman poprvé v kariéře okusil evropské angažmá v loňské sezóně, když si ho vyhlédlo finské Ilves Tampere. V dresu „Rysů“ odehrál v rámci finské ligy a Ligy mistrů 37 utkání, ve kterých si připsal šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. „Je to důležitý podpis a poslední článek pro naši obranu. Jednání stála nějakou dobu na mrtvém bodě, ale nastal zlom, Kevin podepsal smlouvu velice rychle a měl velikou chuť do Litvínova jít. To je velmi důležitý signál,“doplňuje sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Litvínov tak bude Kanaďanovou druhou evropskou štací. V klubu podepsal roční smlouvu, k týmu se připojí ke konci července. „Kevin je velice zkušený defenzivní obránce, který by nám měl přinést více klidu a důrazu do obranných řad. Jsme velice rádi, že se nám po dlouhém jednání povedlo přesun dokončit. Obrana je tímto hotová, ale chceme ještě posílit útok,“ uzavírá generální ředitel Pavel Hynek.