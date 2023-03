Do litvínovské Citadely přijede 27. března MIROSLAV DONUTIL

Do litvínovské Citadely míří s 27. března Miroslav Donutil s novým programem.

Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, jsme připravila Citadela opravdovou lahůdku. Populární český bavič a herec přijede představit jednu ze svých one man show, které mají vždy velký úspěch. Tentokrát to bude nejoblíbenější pořad Na kus řeči s vyprávěním zážitků a příběhů z jeho bohatého života a života jeho přátel. Pořad začíná v 19 hodin, vstupné je 450 Kč. Vstupenky již k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL.