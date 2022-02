Do litvínovského klubu PONORKA přijede zahrát kapela DO ŘADY

Z „Teplic u Bíliny“ přijede zahrát – do litvínovského podzemí po několikáté – legendární kapela Do řady – oficial . Kdo i jen „prošel kolem“ punkové scény, musí tuhle kapelu znát. O support se postará další kapel ze severu. Krupská kapela Nothing To Me. To je poměrně nová kapela, která k punku přidává špetku hardcore. Poprvé měli kluci hrát v Ponorce už loni, ale okolnosti akci nepřály, takže až letos.