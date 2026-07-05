Do litvínovských Louček dorazí 11. července kapela Chinaski

Do areálu Loučky dorazí 11. července kapela Chinaski. Odehraje téměř dvouhodinový koncert, který doplní setkání s fanoušky, koncert předkapely, DJ warm-up nebo speciální kvíz s osobnostmi.
Návštěvníky čeká nejen pořádný koncert, ale celkem pět hodin společné zábavy. V 17.15 hodin si můžete užít společné focení a autogramiádu s kapelou, od 17.45 hodin vystoupí hudební host – Kapela Nedivoč s repertoárem stejně pestrým, jako je její rodná Ostrava. Hraje vesele, smutně, sladce i hořce příběhy, které všichni známe ze života. Hudební program odlehčí od 18.40 hodin zábavná talk show a vědomostní soutěž , do které se zapojí i diváci. Uloví skvělé ceny nejen od kapely. Připravte si vědomosti o Chinaski a určitě nebude chybět místopis. Připravte si aplikaci KAHOOT. Chinaskvízem provede moderátor Libor Bouček. V 19.20 je na programu DJ FRIKY se speciální warm up set jednoho z nejtalentovanějších mistrů svého oboru v Česku. Před začátkem koncertu naladí, pobaví a možná i překvapí svým jedinečným výběrem muziky. Zlatý hřeb večera, kapela Chinaski, vystoupí ve 20 hodin. Součástí koncertu je kvalitní catering, partnerské zóny plné zábavy, rodinný sektor, loung zóna a jeden z návštěvníků si na konci turné odveze motorku od partnera Harley Davidson.