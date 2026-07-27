Do Lomu se v září vrací úspěšný MLÝNSKÝ DEN!

Po úspěšném prvním ročníku se 26. září vrací „Mlýnský den v Lomu II“.
Ústředním bodem oslav je Wernerův mlýn, který se nachází nedaleko železniční zastávky. Těšit se můžete na zvláštní historické vlaky po Moldavské dráze, komentované prohlídky historického Leipner-Wernerova mlýna, bohatý kulturní program včetně Ivana Mládka a Banjo Bandu, krušnohorské písně za doprovodu citery v podání Michaela Kaltofena a Franzisky Fischer, ukázky tradičních řemesel a program pro děti i dospělé, večerní lampionový průvod ke mlýnu, německou rockovou skupinu Adler Horst Kapelle
Vstup je zdarma.
Přijeďte vlakem a spojte výlet po Moldavské dráze s návštěvou jedné z nejzajímavějších kulturních akcí letošního podzimu.