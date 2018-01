Do lyžařské školy se vydejte do Meziboří

Dětská lyžařská škola ve ski areálu Meziboří je připravena na nápor malých lyžařů. Provozovatel lyžařské školy intenzivně zasněžuje dětský svah a v případě, že zůstanou zimní teploty, bude se lyžovat denně od 9 do 16 hodin. „Máme své vlastní sněhové dělo a sněžný skútr. Zasněžovat jsme začali hned, jakmile nám to počasí dovolilo. Chceme mít dětskou školu v provozu co nejdéle,“ říká Václav Lebduška, který dětskou školu lyžování v Meziboří provozuje. Výuku je nutné předem objednat na tel. čísle 604 184 139. „V současné době máme čtyři instruktory, ale nabíráme další. Máme zájem zejména o studenty, kteří by mohli během zimy učit děti lyžovat. V naší škole poskytujeme každému dítěti individuální výuku. Neučíme děti lyžovat ve skupinách. Každé dítě má svého instruktora, který se věnuje výhradně jemu,“ prozradil dále Václav Lebduška. Dětská lyžařská škola má také svůj vlastní malý vlek. Svah u dětského vleku je zasněžován přednostně tak, aby se mohly děti pustit do lyžování co nejdříve. „Rodiče malých dětí mají pro své ratolesti o výuku zájem. Hlásí se k nám lidé i z jiných měst. Stává se, že jedou do některého z horských areálů, ale k nám se opět vrací. Máme pro děti připravené zázemí. Převléknout se u nás mohou v teple, mají tu hernu, rodiče si tu mohou dát čaj. Dokonce se k nám hlásí i dospělí, často maminky našich žáků, které se také chtějí naučit lyžovat,“ říká dále Václav Lebduška. Ten školu začal provozovat, když hrozilo, že ji původní majitel uzavře. „Bylo mi líto, že by v Meziboří dětská lyžařská škola chyběla. Děti se tu za 350 Kč na hodinu naučí lyžovat, a navíc mají i individuální přístup. Každé dítě se učí jinak, potřebuje jiné tempo. Chtěl jsem, aby lyžařská škola v areálu v Meziboří zůstala, a tak se povedlo,“ doplnil Václav Lebduška. V únoru, pokud to počasí dovolí, bude lyžařská škola pořádat pro děti Karneval na sněhu.

