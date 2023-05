Do 5. června můžete do Městské knihovny v Mostě přinést váš starý, rozbitý nebo jen nepotřebný mobilní telefon a připojit se tak k akci REMOBIL. Za každý kus odevzdaného a recyklovaného mobilu poputuje 10 Kč na dobročinné účely. Při zaregistrování do projektu se navíc můžete zúčastnit soutěže o nový mobilní telefon v hodnotě 10 000 Kč. Více na stránkách projektu: https://remobil.cz/