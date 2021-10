Do mostecké Music arény Nový Obzor přijede DRUPI

V Music aréně Nový Obzor v Mostě vypukne italská mega oldies párty s největšími hity té doby. DRUPI zazpívá “pecky” jako Piccola e fragile, Sambario, Sereno é, Vado Via a další. Davide Mattioli přidá italské mega hity Mamma Maria, Volare, Felicita atd. Po živáku s kapelou Davide band následuje oldies after párty s DJ až do rána.

DRUPI – vlastním jménem Giampiero Anelli je rodák z italské Pavie. Hlavně starším ročníkům jej není třeba představovat. Jeho sólová kariéra začala v roce 1973 na hudebním festivalu v San Remu s písní Vado Via. Nnásledovaly další hity a koncem sedmdesátých let koncertoval v Československu s Hanou Zagorovou. V Mostě vystoupil na jaře roku 1978 ve Sportovní hale. Vstupné bylo 200 Kč a bylo zcela vyprodáno !!

DAVIDE MATTIOLI – zpočátku carabiniere, nyní zpěvák největších italských hitů, šoumen, bavič a miláček žen. Prostě správný Ital … V Čechách se také prosadil jako člen skupiny DAMICHI společně s Michalem Davidem a Chiarou Grilli.