Do mosteckého „ROKÁČE“ přijede 20. ledna SANTA MORELLA BAND

Do mosteckého klubu Rokáč Vinohrady zavítá v pátek 20. ledna v rámci svého turné SANTA MORELLA BAND. Kapela čerpá z tvorby Neila Younga a svým osobitým přístupem a interpretací skládá hold tomuto význačnému umělci a jeho skladbám. Můžete vidět a slyšet nejlepší českou zpívající bigbítovou kytaristku Santa Morellu (Gaia Mesiah, Žlutý pes, Panika), rytmickou sekci Abraxas (bubenickou legendu Ivana Pelíška a basáka Zdendu Chládka) a v neposlední řadě kytaristu Nicka Hippie Trpáka (Marush). Nenechte si ujít jedinečný zážitek z poslechu písní Neila Younga v podání jeho fanatické obdivovatelky Santy Morelly. Protože „There’s Nothing Better Than Neil Young Music“

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz. Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19:00 do 20:00. Vstupné 200 Kč.