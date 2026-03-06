Do Mostu dorazila třetí nová tramvaj EVO2

Dodávka nových tramvajových vozů je v polovině.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., převzal v pořadí již třetí z šesti objednaných nízkopodlažních tramvají typu EVO2. Dodávka tohoto vozu znamená, že rozsáhlý projekt obnovy vozového parku pro páteřní meziměstskou linku se právě přehoupl do své druhé poloviny.
Pravidelný rytmus dodávek od společnosti PRAGOIMEX umožňuje dopravnímu podniku plynule pokračovat v procesu omlazování flotily.
Celková investice do šesti nových tramvají přesahuje 293 milionů korun. Projekt je realizován za významné finanční podpory Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který pokrývá 85 % uznatelných nákladů.
Zbývající tři vozy z celkového počtu šesti budou do Mostu dodány v nadcházejících měsících roku 2026 přesně podle stanoveného harmonogramu