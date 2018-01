Do Mostu přijede I obhájce loňského titulu v atraktivní sérii FIA Masters F1

Závody historických vozů The Most Historic Grand Prix, které mostecký autodrom přivítá po loňské úspěšné premiéře znovu o víkendu 22. až 24. června, slibují pohled na nádherné veterány i napínavé souboje jezdců. Velmi populární a divácky atraktivní je bezesporu série FIA Masters F1. Síly v ní změří monoposty formule 1 zlatého věku vyrobené od roku 1966 do roku 1985. Fanoušci se mohou těšit i na jednoho z úřadujících šampiónů série Brita Maxe Smithe-Hilliarda se speciálem americké konstrukce Shadow DN5.

V kategorii FIA Masters F1 jsou vozy rozděleny do jednotlivých tříd pojmenovaných podle dobových ikon. Třída Jackie Stewart class zahrnuje vozy postavené před rokem 1972, třída Emerson Fittipaldi class vozy postavené po roce 1972 bez přísavného efektu podvozku, třída Patrick Head class vozy postavené po roce 1972 s přísavným efektem podvozku a třída Niki Lauda class pak vozy postavené po roce 1972 s plochým podvozkem.

Smith-Hilliard nenašel v loňské sezoně přemožitele v kombinované třídě Stewart/Fittipaldi. Shadow DN5 navrhl inženýr Tony Southgate a v dobových velkých cenách v letech 1975 – 1977 jej pilotovali Jean-Pierre Jarier, Tom Pryce a Renzo Zorzi. Celkem třikrát se Shadow DN5 postavil na pole position některé z velkých cen, nikdy ale nezvítězil. Maximem byla dvě třetí místa.

Max Smith-Hilliard přijede s několika dalšími účastníky šampionátu vyzkoušet mosteckou trať ještě před červnovým závodním víkendem. Zúčastní se totiž privátního testování ve dnech 5. až 7. března. “Nejen pro fandy nádherných historických monopostů formule 1, ale pro veškeré vyznavače a obdivovatele silných a rychlých strojů máme dobrou zprávu. Po všechny tři testovací dny zpřístupníme zájemcům z řad veřejnosti divácký svah. Vstup je navíc zdarma,” uvedl obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

The Most Historic Grand Prix nabídne vedle série FIA Grand Prix i další úchvatné speciály z více i méně vzdálených, každopádně však skvělých časů motoristického sportu.

V sérii DRM Klassik, zahrnující vozy vyrobené v letech 1972 až 1982, diváci uvidí například legendární vozy BMW 3.0 CSL, Porsche 911 Carrera, BMW M1, nebo monstra Skupiny 5 – Porsche 935, Ford Capri Turbo a řadu dalších. Zejména ostrá jízda posledně jmenovaných vozů, s nimiž se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let jezdilo vytrvalostní mistrovství světa, je spektakulární podívanou. Řídily je hvězdy, jakými jsou Klaus Ludwig, Nelson Piquet či Jacky Ickx.

Součástí startovního roštu je i plejáda strojů BMW M1. BMW Motorsport v roce 1979 pro tyto vozy v rámci velkých cen F1 uspořádal samostatnou sérii, které se účastnili i samotní piloti F1. První ročník vyhrál například slavný Rakušan Niki Lauda. Plno exemplářů se ale dostalo i do rukou soukromníků, kteří s M1 závodili právě v německém DRM.

Vedle nablýskaných formulí a speciálů z DRM Klassik se dočkají obdivu motoristických nadšenců i další krásné veterány, jež zastupují čtyři po celé Evropě populární série: FIA Masters Historic Sports Car

Championship, Gentlemen Drivers Pre-66 GT, Masters Pre-66 Touring Cars a oblíbené HAIGO, jež zahrnuje formule i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí.

Vstupenky na The Most Historic Grand Prix jsou už v prodeji, zakoupit je lze zde. Součástí závodního víkendu bude tradičně i bohatý a pestrý doprovodný program. Milovníci a fandové automobilových veteránů určitě přivítají sraz jejich majitelů na diváckém svahu na polygonu. Své miláčky hrdí majitelé také vystaví a zúčastní se s nimi po oba víkendové dny defilé na závodním okruhu. Diváci se mohou těšit také na leteckou akrobatickou show nad areálem autodromu či na autogramiádu jezdců i osobností motoristického sportu.