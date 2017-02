Do Mostu se sjede historická krása

Víkend 12. až 14. května bude v Mostě patřit oslavě historie automobilového průmyslu. Součástí premiérového závodu The Most Historic Grand Prix na velkém okruhu autodromu bude totiž i sraz majitelů historických vozidel, kteří na plochách polygonu své nablýskané veterány vystaví dychtivým zrakům návštěvníků. K vidění budou auta a motocykly nejrůznějších značek a stáří, nejmladším exemplářům však nesmí být méně než 30 let.

Posádka historického vozidla, která se srazu zúčastní, získá dvě vstupenky na tribunu, jež platí také do depa závodních strojů. Může se těšit na stylové občerstvení a čeká ji také setkání s legendárními osobnostmi automobilového sportu. „Posádky se rovněž mohou zapojit do pokusu o rekord v co největším počtu historických vozů v jeden okamžik na závodní dráze. Show se uskuteční v neděli po skončení posledního závodu. Účastníci srazu se svými veterány se seřadí za zaváděcím vozem a objedou spanilé kolečko,“ upřesnila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková. V areálu polygonu si pak mohou zpestřit prohlídku vyšperkovaných veteránů taxijízdami, zvolí si mezi svezením v historickém autě či offroadovém speciálu. „Nabídneme také vyhlídkové lety vrtulníkem. Pochopitelně nezapomínáme na naše nejmladší návštěvníky, základnu se zajímavým zábavným programem budou mít na dětském dopravním hřišti. V celém areálu pak nebude chybět dostatečný výběr nejrůznějšího občerstvení, a to včetně alkoholických i nealkoholických nápojů,“ upřesnila Veronika Raková.

Hlavním závodem The Most Historic Grand Prix bude FIA Lurani Trophy pro vozy formule Junior z padesátých a šedesátých let. Jejich jezdci bojují o titul mistra Evropy. Dále se v samostatném závodě představí vozy Historic Grand Prix Cars Association. Jsou to vozy velkých cen z let 1930 – 1960 a z let 1961 – 1965. Britské vozy Grand Turismo pak diváky potěší v závodě Triumph Competition and British HTGT. Uvidí známé GT vozy značek MG, Morgan, Triumph, Lotus a další. V závodě o pohár ADAC HAIGO si to rozdají formulové i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí, a to formule Easter, Mondial a cestovní vozy značek Škoda, VAZ Žiguli, Melkus nebo Trabant.

Zájemci o sraz se zaregistrují prostřednictvím vyplněné přihlášky. Vyplněný formulář pak pořadatel přijímá na e-mailové nebo poštovní adrese rakova@autodrom-most.cz; Ing. Veronika Raková, Hořanská cesta 205, Most, PSČ 434 01. Více informací o srazu také na tel.: 702 143 084.