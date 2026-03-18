Do nočního klidu v Mostě zasáhnou Let it Roll i Jelen

Klidný spánek obyvatel města Mostu zaručuje mimo jiné vyhláška o nočním klidu. Její znění pro letošní rok dostali na stůl mostečtí zastupitelé, kteří zároveň schválili i několik výjimek. Respektive kulturních akcí, u kterých se předpokládá, že svým programem zasáhnou do zákonem stanovené doby nočního klidu.
Seznam akcí, u kterých dojde k omezení doby nočního klidu, je podobný jako vloni. Jedná se o festival Let it Roll, který měl vloni v Mostě premiéru a o prázdninách se k jezeru Most opět vrátí. Podobně je tomu u akcí s charitativním přesahem, které se konají na hradě Hněvín, konkrétně Carpe Diem Venues a 90’s (devadesátky). Podobně významnou akcí pro Most je i další ročník týdenní přehlídky amatérského divadla Divadelní Piknik, koncert skupiny Jelen na Benediktu a tradiční Mostecké slavnosti.
Část opozičních zastupitelů v diskusi zmínila své obavy z loňského ročníku festivalu Let it Roll právě v souvislosti s možným rušením nočního klidu. Ty se ale podle jejich slov podařilo rozptýlit. Ukázalo se, že opatření ze strany organizátorů byla celá řada a případné nedostatky se řešily aktivně. Padl i dotaz, zda se tato problematika probírala i se zástupci Braňan, kterých se konání festivalu rovněž bezprostředně dotýká, nejen v souvislosti s rušením nočního klidu. „S panem starostou jsme vnímali, že se konání festivalu Braňan dotklo, i z hlediska dopravních opatření a nebylo to dostatečně komunikováno. I pořadatelé vyhodnocovali slabá místa loňského ročníku a slíbili nápravu a předpokládám, že v rámci přípravných výborů, kterých se účastní i zástupci Policie, budou tyto záležitosti řešeny. Navíc v březnu máme setkání se starosty, na kterém máme v plánu poskytnout jim informace nejen o tomto festivalu, ale i o dalších významných akcích, které město připravuje a mohly by mít dopad na jejich obce,“ vysvětlil primátor Mostu marek Hrvol.
Zastupitelé novu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu schválili, takže by obyvatelé Mostu měli mít o klidný spánek postaráno.