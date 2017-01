Do projektu Legenda pomáhá se zapojí i litvínovští hokejisté

Projekt Legenda pomáhá představuje unikátní příležitost, jak spojit celé hokejové hnutí v České republice. V jeho rámci nastoupí kluby tří nejvyšších soutěží ve speciální edici dresů s podobiznou Ivana Hlinky. Do projektu se zapojí také Litvínov.

Dresy následně půjdou do aukce, jejíž výtěžek bude předán Nadačnímu fondu Ivana Hlinky. Projektu, který v České republice nemá obdoby, se zúčastní také hráči Vervy – speciální úbory obléknou v utkání 45. kola Tipsport extraligy na ledě Mountfieldu HK.

Český hokej vychovává a již v minulosti vychoval celou řadu vynikajících hráčů, kteří jeho dobré jméno šíří po celém světě. Pokud bychom měli jmenovat jednu opravdovou osobnost za všechny, pak by nikdo neváhal.

Ivan Hlinka se stal symbolem československého a později českého hokeje nejen coby hráč, ale také jako trenér. Byl ikonou extraligy i národního mužstva, které dovedl k jeho nejslavnějšímu triumfu, zlatým medailím na olympiádě v Naganu.

V probíhající sezóně si připomínáme 50. výročí od chvíle, kdy tento velký muž poprvé vstoupil na extraligový led a svým pověstným stylem se rozjel za velkolepou kariérou. Na jeho počest vznikl projekt Legenda pomáhá, jehož cílem je spojit obrovskou sílu celého hokejového hnutí v České republice a to v podobě jaká nemá v naší historii obdoby.

Na přelomu ledna a února 2017, tedy v období, kdy by Ivan Hlinka oslavil 67. narozeniny, nastoupí do vybraného utkání všechny kluby Tipsport extraligy, WSM Ligy a vybrané kluby 2. ligy ve speciálních dresech podle jednotného návrhu s Hlinkovou podobiznou na hrudi.

Hrané dresy následně půjdou do aukce, jejíž výtěžek bude předán Nadačnímu fondu Ivana Hlinky. Ten pomáhá bývalým hráčům, kteří se sami nebo jejich rodiny nacházejí v sociálně obtížné životní situaci, například zakoupením invalidních pomůcek.

Projekt Legenda pomáhá svým charakterem potvrzuje pozici ledního hokeje jako sportu číslo 1 v České republice. Když se jeho síla spojí, dokáže velké věci. Podobně jako to dokázal Ivan Hlinka.

Člen Výkonného výboru ČSLH a majitel Komety Brno Libor Zábranský o projektu Legenda pomáhá řekl: „V rámci mého působení ve Výkonném výboru ČSLH mne prezident svazu Tomáš Král pověřil, abych měl v gesci Nadační fond Ivana Hlinky. Přemýšlel jsem, jak jeho potenciál rozvinout a využít a jak by se hokejové hnutí mohlo spojit ve prospěch dobré věci. Z této myšlenky vznikl projekt Legenda pomáhá. Jeho název odkazuje k osobnosti Ivana Hlinky a jeho podtext zní ´Legenda legendám´.

Pokud start tohoto projektu bude úspěšný, v což pevně věřím, pak by měl pokračovat v duchu legend jednotlivých klubů, které si samy zvolí. Například u nás je přirozené, že by to byl pan Bubník a pokračovalo by se dále. Nyní bychom chtěli začít právě panem Ivanem Hlinkou. Přál bych si, aby šlo o dlouhodobější projekt, strašně nerad dělám nárazové věci.

Odezva klubů byla velmi pozitivní. Rád bych poděkoval všem partnerům klubů Tipsport extraligy a partnerům Tipsport extraligy jako takové, WSM Ligy a 2. ligy, kteří umožní hrát v tomto speciálním dresu bez reklam. Věřím, že se myšlenka bude líbit a peníze z dražby poputují k potřebným.“

Více informací o projektu Legenda pomáhá i Nadačním fondu Ivana Hlinky naleznete na webu: www.legendapomaha.cz