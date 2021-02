Do projektu Start Driving se opět zapojí i mostecký autodrom

Na loňskou úspěšnou premiéru navazuje také v tomto roce projekt pro čerstvé absolventy autoškol Start Driving. Cílí na mladé začínající řidiče ve věku 18 až 24 let, kteří se mohou přihlásit do bezplatných zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy. Organizuje je osm výcvikových center po celé republice, nechybí mezi nimi ani polygon mosteckého autodromu. Nabízí osm termínů, a to od konce dubna do konce října.

„Bezpečnost je naší prioritou. Mostecký autodrom je také jedním z iniciátorů zavedení řidičského oprávnění na zkušební dobu dvou let pro čerstvé absolventy autoškol, jehož snahou je snížení počtu nehod zaviněných mladými a začínajícími řidiči a zejména eliminace jejich vážných následků,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Apeluje na zájemce o zdokonalovací kurz, aby se přihlásili co nejdříve. „Z loňské zkušenosti víme, že zájem mladých mužů i žen o kurz zdarma je obrovský. Doporučujeme proto, aby s registrací na některý z termínů neváhali. Kapacita je totiž omezena na 36 účastníků v jeden den. Začínáme 30. dubna, dalšími termíny jsou 28. květen, 11. červen, 12. červen, 15. červenec, 13. srpen, 16. září a 29. říjen. Více informací a registraci zájemci najdou na našich webových stránkách. Doufáme, že se situace v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 výrazně zlepší,“ doplnila.

Projekt se inspiroval rakouským systémem vzdělávání řidičů, finanční podporu poskytuje fond zábrany škod ve správě České kanceláře pojistitelů. Osmihodinový program kurzu pod dohledem zkušených instruktorů není škola smyku pro zábavu. Je zaměřený na zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně osvojení zásad defenzivní jízdy a zvládání rizikových situací na plochách polygonu. Nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář a prezentace dopravního policisty. Letos přibyly také vzdělávací aktivity určené učitelům autoškol a rodičům mladých začínajících řidičů.

Cílem projektu je podle předsedy Asociace autoškol ČR a koordinátora projektu Aleše Horčičky významně snížit počet závažných nehod způsobených začínajícími řidiči. „Povedlo se to například v Rakousku právě po zavedení moderního systému vzdělávání řidičů. Do celkem 72 zdokonalovacích kurzů se nám letos podaří začlenit až 2500 mladých řidičů a řidiček,“ upřesnil.

Řidičů ve věku 18 až 24 let bylo v České republice v loňském roce na 100 tisíc. Patří do rizikové skupiny. Z policejních statistik vyplývá, že nezkušení mladí řidiči zaviní každým rokem zhruba 18 procent dopravních nehod, řidiči s praxí do pěti let pak tvoří až pětinu obětí havárií.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.