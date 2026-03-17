Do průmyslové zóny Joseph přichází světoznámý výrobce hraček Mattel

Přední světová společnost v oblasti hraček a rodinné zábavy Mattel, se stane novým nájemcem v Panattoni Business Parku Most Joseph. Moderní logistické centrum o celkové ploše přes 52 000 metrů čtverečních vybuduje developer průmyslových nemovitostí Panattoni. Investorem projektu je skupina RSJ. První sloupy nosné konstrukce nové haly byly vztyčeny v březnu 2026, dokončené prostory by měl začít Mattel využívat v únoru příštího roku.
„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společnostmi Panattoni a RSJ na tomto novém moderním projektu. Nový provoz podpoří další růst společnosti Mattel v regionu a posílí naše kapacity v oblasti dodavatelského řetězce v celé Evropě,“ sdělil Sanjay Luthra, viceprezident a výkonný ředitel společnosti Mattel pro oblast EMEA, a dodal: „Moderní design, rozloha a strategická poloha projektu v České republice dobře odpovídají našim dlouhodobým provozním potřebám a našemu závazku budovat efektivní infrastrukturu připravenou na budoucnost.“
Hrubé terénní práce proběhly na přelomu listopadu a prosince loňského roku. První sloupy nosné konstrukce nové haly byly vztyčeny letos v březnu a dokončené prostory začne Mattel využívat v únoru příštího roku. Hala o rozloze přes 5 hektarů je navržena podle modelu Build-to-Suit, což znamená výstavbu přesně podle specifických požadavků nájemce. Jedná se o jednu z posledních volných ploch první etapy strategické průmyslové lokality Joseph. Nový areál bude aspirovat na mezinárodní certifikaci udržitelnosti BREEAM New Construction na vysoké úrovni Excellent. Mezi plánovaná udržitelná opatření patří instalace fotovoltaických panelů, zpětné využití dešťových vod, využití užitkové vody pro požární systém či dobíjecí stanice pro elektromobily. „Jsme nesmírně hrdí, že můžeme spolupracovat s tak prestižním globálním partnerem, jakým je společnost Mattel. Tento projekt jasně demonstruje, že Panattoni uplatňuje ve výstavbě inovativní a udržitelný přístup, který přitahuje ty nejlepší světové značky. Mostecký region má obrovský potenciál pro další rozvoj a i náš aktuální projekt přispěje k vytvoření nových pracovních příležitostí a podpoře ekonomického růstu celé oblasti,“ říká Matěj Hejma, ředitel regionálního rozvoje ve společnosti Panattoni.
Panattoni Business Park Most Joseph se nachází v průmyslové zóně Joseph u obce Havraň, která nabízí vynikající dopravní obslužnost. K dispozici je napojení na silnici I/27 a dálnici D7, nechybí ale ani návaznost na železniční síť. Samotné umístění zóny přináší strategické propojení s Německem a Polskem. Pro zajištění provozu parku je pak důležité snadné spojení s centrem města pomocí městské hromadné dopravy. „Do naší nové moderní haly se nám podařilo přivést opravdu prestižního zájemce. Jde o jasný důkaz, že náš projekt splňuje nejvyšší standardy a je atraktivním místem pro globální lídry. Tento podpis zároveň potvrzuje význam průmyslové oblasti Joseph. Věříme, že příchod společnosti Mattel bude přínosem pro celý region,“ říká Marcel Kolesár, asset manažer investiční skupiny RSJ.
Průmyslová zóna Joseph o rozloze 190 hektarů, kterou vlastní město Most, vznikla v roce 2002 jako nástroj pro podporu zahraničních investic a strukturální proměnu regionu po útlumu těžby. V roce 2004 získala zóna akreditaci agentury CzechInvest a stala se jedním z příkladů státem podporovaných průmyslových zón s komplexní infrastrukturou. Výjimečnost celé lokality zvyšuje i fakt, že nedaleko zóny Joseph se nachází také Triangle, strategická průmyslová zóna Ústeckého kraje. „Aktivně podporujeme investice do strategické průmyslové zóny Joseph, proto nás těší, že novým nájemcem je prestižní globální společnost Mattel. Očekáváme, že to povede k dalšímu rozvoji a vzniku pracovních míst,“ říká Marek Hrvol, primátor města Most.
Společnost Mattel, dnes se sídlem v kalifornském El Segundo, byla založena v roce 1945. Jedná se o přední světovou společnost zabývající se hračkami a rodinnou zábavou. Vlastní jedno z nejznámějších portfolií značek na světě, včetně ikonických brandů jako Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, UNO®, Masters of the Universe® a mnoha dalších. Nabídka společnosti Mattel zahrnuje hračky, spotřební zboží nebo digitální a živou zábavu. Jejich produkty se prodávají ve více než 150 zemích včetně Česka a střední Evropy.
Na snímku viceprezident společnosti Mattel Prashant Bapna a primátor města Mostu Marek Hrvol na půdě budoucího podniku v zóně Joseph u Havraně.