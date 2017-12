Do sbírek přibyl další zkamenělý strom

Do mosteckého oblastního muzea připutoval v minulých týdnech další zajímavý exponát. Je to miliony let stará zkamenělina, kterou nalezli pracovníci lomu Vršany.

Část zkamenělého stromu byla při těžbě skrývky na dole Vršany objevena už v polovině listopadu 2017. Pracovníci lomu Vršany strom zachránili a předali do sbírek Oblastního muzea v Mostě. Strom je část kmene o rozměrech 220 x 65 x 35 centimetrů. Strom je zploštělý, protože zkameněl v ležaté poloze. Původní hmota stromu je prokřemenělá a obalená vrstvou uhlí. Pochází ze středního období terciéru (třetihory) nazývaného miocén. Jeho stáří je přibližně 17 000 000 let! „Zkamenělina bude součástí sbírky fosilních dřev z podkrušnohorských uhelných dolů v Oblastním muzeu v Mostě. Za rozšíření sbírky zkamenělých dřev patří poděkování společnosti Vršanská uhelná, a. s., Most, jmenovitě pak Ing. Petru Šulckovi,“ uvedla Blanky Brandová z Oblastního muzea v Mostě.