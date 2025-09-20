Do Ústeckého kraje se vrátila filmařská kamera. Režisér Dan Wlodarczyk zde právě natáčí šesti-dílnou dramatickou minisérii Rekordwoman, která vzniká ve spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje jako nový Oneplay Originál. V hlavní roli se představí Petr Uhlík jako slavná meziválečná atletka Zdena Koubková – později Zdeněk Koubek. Výjimečný příběh sportovní hvězdy, jež se stala symbolem osobní odvahy a společenské proměny, se natáčí na osmi lokacích v Lounech a jejich okolí.
Filmaři během září a října navštíví mimo jiné zámek Pátek, Velodrom Louny, výstaviště v Lounech, přírodní vyhlídku Ranná nebo vesnici Lukov u Ředhoště. Významnou roli hraje i samotné centrum města Louny. Celkem zde stráví devět natáčecích dnů.
„Jsem velmi rád, že si tak silný příběh našel cestu právě do našeho regionu. Ústecký kraj má obrovský filmový potenciál – historické památky, přírodní krásy i jedinečné lokace. Je dobře, že se sem filmaři vracejí a zároveň podporují místní ekonomiku – ať už formou ubytování, pronájmů, nebo využitím lokálního komparzu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Minisérie Rekordwoman vypráví příběh české sportovní legendy Zdeny Koubkové, která ve 30. letech minulého století lámala světové rekordy a zářila na mezinárodních atletických soutěžích. Po vítězství na Světových ženských hrách v Londýně v roce 1934 se rozhodla odhalit svou intersexualitu a veřejně vystoupit z genderových očekávání tehdejší společnosti. Stala se Zdeňkem Koubkem – a vyvolala největší skandál prvorepublikové atletiky.
„Je to příběh vůle, vnitřního boje a svobody volby. O člověku, který dokázal nejprve dobýt svět jako sportovkyně, a následně jako muž, který si šel svou cestou. Takové příběhy si zaslouží být vyprávěny,“ říká kreativní producentka Oneplay Klára Follová.
V seriálu se kromě Petra Uhlíka objeví i známé tváře jako Josef Trojan, Filip Březina, Ondřej Malý, Eva Podzimková, Marek Lambora, Elizaveta Maximová nebo Andrea Uhlík Berecková – manželka hlavního představitele, která s ním žije v Mlýně v Českém středohoří a také se zapojila do místního života. I to ukazuje, jak silné pouto mají tvůrci k tomuto regionu.
Natáčení bude probíhat až do listopadu tohoto roku. Za projektem stojí produkční společnost Oneplay ve spolupráci s Mini Max Films a Bionaut Works. Scénář napsali Dan a Hana Wlodarczykovi, kameru má na starosti Pavel Berkovič, hudbu složil Jiří Hájek.
Natáčecí lokace v Ústeckém kraji: Louny (centrum města, výstaviště, Velodrom), zámek Pátek, vyhlídka Ranná, Lenešice a Vršovice u Loun, Lukov u Ředhoště.