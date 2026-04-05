Do zámeckého vinařství Johann W v Třebívlicích zavítají světové legendy

Zámecké vinařství Třebívlice bude hostit legendy světové hudby.
Legendy v Třebívlicích jsou unikátní koncertní série, která v létě a na podzim 2026 přivede ikonické zahraniční hvězdy 80. let až milénia do výjimečného prostředí vinařství Johann W. Projekt spojuje světovou hudbu s atmosférou vinic a přináší tak jedinečný formát, který v Česku nemá srovnání.
Během čtyř koncertních večerů se představí jména, která definovala generace — Sandra, Bonnie Tyler, Lou Bega, Stay-C a Thomas Anders z Modern Talking. Každý termín je věnován jedné legendě a doplněn tematicky laděným programem, gastronomií a společenským zážitkem.
Spojení světových legend, jedinečného prostoru a promyšleného konceptu dává vzniknout sérii, která přesahuje běžný koncertní formát. Legendy v Třebívlicích jsou místem setkání světových hudebních ikon s výjimečným prostředím českých vinic. Vstupenky jsou již v prodeji na www.legendyvtrebivlicich.cz.