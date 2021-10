Dobrovolníci odpracovali tisíce hodin po celé republice

Úklid parku, čištění břehů rybníka či tvorba didaktických pomůcek. To jsou jen některé aktivity, se kterými pomohli zaměstnanci rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol v rámci letošních Dobrovolnických dnů. Celkem tak odpracovali 1042,5 hodin v osmi neziskových organizacích v Brně, Kralupech nad Vltavou, Litvínově, Neratovicích, Pardubicích a Praze. Do dobrovolnických prací se zapojili i samotní zástupci měst. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. Firemní společenskou odpovědnost proto zaměřuje na lokality, kde má své výrobní závody a obchodní zastoupení. Dobrovolnické dny se v ORLEN Unipetrolu konají od roku 2012 a umožňují zaměstnancům pomáhat přímo v terénu.

„Dobrovolnické dny mají ve skupině ORLEN Unipetrol dlouhou tradici. Po pauze způsobené pandemií koronaviru jsme se rozhodli ji obnovit a podat pomocnou ruku neziskovým organizacím, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a které fungují v lokalitách působnosti skupiny ORLEN Unipetrol. Zaměstnanci projevili o dobrovolnické aktivity velký zájem a pomáhat do terénu jich vyrazilo celkem 139. Ráda bych jim poděkovala za jejich nasazení, se kterým se do dobrovolnické práce vrhli. Jsem ráda, že jsme mohli společně pomoci tam, kde je to třeba, a ukázali jsme, že skupina ORLEN Unipetrol je dobrým a starostlivým sousedem,“ řekla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, která se zúčastnila dobrovolnického dne v pražské organizaci Borůvka a také v Domově pro seniory v Litvínově.

Dobrovolnické dny letos odstartovaly v Neratovicích, konkrétně v organizaci Rybka, která pečuje o lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dobrovolníci ze skupiny ORLEN Unipetrol upravovali zdejší zahradu. Následoval den v rozlehlém parku Centra Kociánka v Brně, kde se dobrovolníci podíleli na potřebném podzimním úklidu.

V Kralupech nad Vltavou dobrovolníci pomáhali v dětském domově. Podpořit je dorazil také Marek Czechmann, starosta města Kralupy nad Vltavou: „Jsem rád, že Kralupy nad Vltavou jsou součástí této dobročinné iniciativy. Dětský domov se tak může pochlubit nově vymalovanou kolárnou. Dobrovolníci pomohli i s renovací a údržbou dětského hřiště na zahradě.“

Tradičně se pomáhalo také ve Veltrusích, kde dobrovolníci pracovali v rozlehlém zámeckém parku. Uvítal je v něm Filip Volák, starosta města Veltrusy: „Chtěl bych poděkovat společnosti ORLEN Unipetrol za tuto akci. Sehnat dobrovolníky, aby něco udělali pro obec, přírodu nebo památky, je velmi náročné. A Veltrusy si této pomoci opravdu váží.“

V Litvínově zaměstnanci ORLEN Unipetrolu pomáhali hned na dvou místech. V Domově pro seniory Naděje vymalovali vnitřní prostory, zrenovovali zahradní altán a pomohli s údržbou chodníku. Zúčastnila se i Kamila Bláhová, starostka města Litvínova: „Dobrovolníků není nikdy dost. Proto mě těší, že společně můžeme pomoci tam, kde je to potřeba.“ Druhá skupina se pak připojila k Českému rybářskému svazu s úklidem vodních ploch v okolí Horního Jiřetína.

Organizace Borůvka Praha pomáhá lidem s tělesným handicapem. Dobrovolníci se tu podíleli na renovaci stánků, se kterými organizace obráží různé dobročinné akce a trhy. Sérii Dobrovolnických dnů 2021 uzavřela návštěva ve Středisku rané péče v Pardubicích. Dobrovolníci zde vymalovali kancelář a chodbu a pomohli s výrobou didaktických pomůcek.

Skupina ORLEN Unipetrol přijala společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit při budování plánu udržitelného podnikání. ORLEN Unipetrol přistupuje ke své činnosti etickým a odpovědným způsobem, a proto zavedl mezinárodní standardy i v oblasti firemní společenské odpovědnosti (CSR). Hlavní snahou je trvalý rozvoj skupiny a jejích vztahů s místními komunitami na poli vzdělávání, sociálních otázek a životního prostředí. Celkové výdaje na aktivity spojené se společenskou odpovědností dosáhly v roce 2020 výše 20,8 milionu Kč.