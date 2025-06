Dobrovolníci z celé České republiky pomáhají ve Šluknovském výběžku – již potřetí

Více než 150 mladých lidí z celé České republiky pomáhá od pondělí 30. června až do soboty 5. července v Krásné Lípě, Vilémově, Dolní Poustevně a Mikulášovicích v Ústeckém kraji. Jedná se již o 16. ročník akce.

Již potřetí v řadě vyrazí ze všech koutů republiky 150 dobrovolníků ve věku od 18 do 35 na sever Čech. Ve Šluknovském výběžku se zapojí do 16. ročníku letní dobrovolnické brigády SummerJob. Jejich program bude jednoduchý: přes den zdarma nabídnou své síly místním obyvatelům v rámci dobrovolné pomoci, večer pak chystají zábavní a kulturní programy, na které zvou širokou veřejnost. Akce, která je v obcích Krásná Lípa, Mikulášovice, Dolní Poustevna a Vilémov letos naposledy, se uskuteční od 29. 6. do 6. 7.

Přestože jde o dobrovolnický projekt, jeho koordinátoři jsou vždy v úzkém kontaktu s místními starosty, kteří akci udělují záštitu. „Jako město se snažíme být aktivní a rádi přijímáme nové nápady, impulzy. A SummerJob teď může našim občanům a asi hlavně seniorům také pomoci. A to nejen v konkrétních věcech v domácnosti, na zahradách, u domů, ale i v oblasti mezilidských a mezigeneračních vztahů,“ uvedl Jan Kolář, starosta Krásné Lípy, ve které mají dobrovolníci základnu v budově základní školy.

V předchozích dvou letech mladí lidé pomáhali s prací jak na obecním majetku, tak v domácnostech, SummerJobáci se totiž nezaleknou žádné výzvy. „Naši účastníci například sekali trávu na zahradě, malovali stěny nemohoucím lidem nebo pomohli s běžnými úkoly, jako je úklid domácnosti. Zvládli toho ale mnohem víc, například jedna místní obyvatelka již neměla takový cit v rukách, a tak jí holky na její přání nabarvily vlasy,“ usmívá se jedna z vedoucích organizačního týmu Sára Suchá. Doplňuje, že ačkoliv se místní ozvali s nabídkou práce ve velkém počtu – protože akci již za předchozí dva roky dobře znají – stále je možné kontaktovat tým s žádostí o práci. „Mohou volat Lucii Procházkové, která má organizaci práce na starost. Zastihnou ji na telefonním čísle 724 089 516, případně na e-mailu lucieprochazkova@gmail.com,“ doplňuje Suchá.

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM

„Co pro mě znamená SummerJob? Kromě práce, která má smysl, je to hlavně skvělá parta mladých lidí, se kterými mám vždy nezapomenutelné zážitky,“ zmínil sílu akce druhý vedoucí organizačního týmu Vladimír Pokorný. A tak se mladí dobrovolníci i obyvatelé Krásné Lípy a dalších obcí mohou opět těšit také na zajímavý kulturní program, který organizátoři chystají. Letos je to například koncert kapely L’afro band (čtvrtek 3. 7., Vilémov, sportovní hala) nebo SummerJob FEST (sobota 5. 7., Krásná Lípa, Kulturní dům). Nebude chybět ani tradiční fotbalový turnaj (středa 2. 7., Mikulášovice, fotbalové hřiště) nebo večerní tancovačka (úterý 1. 7., Krásná Lípa, kulturní dům). Jednotlivé programy jsou určené jak pro dobrovolníky, tak i pro místní obyvatele, které tímto chceme srdečně pozvat. Vstupné na všechny programy bude zdarma.

KDE PRÁCE DOSTÁVÁ NOVÝ ROZMĚR

Dobrovolníci SummerJobu se do Šluknovského výběžku vydávají letos potřetí, předtím za sebou měli 13 úspěšných ročníků napříč Českem. Každé tři roky organizátoři hledají nové místo působení, aby se pomoc i myšlenka celé akce dostaly do nejrůznějších koutů republiky, a tak již nyní vedení projektu řeší, kam se dobrovolníci vydají příští rok. Účastníci už v minulosti pomáhali na Manětínsku v Plzeňském kraji, na Broumovsku v Královéhradeckém kraji, v Rychlebských horách v Olomouckém kraji nebo v Novohradských horách v Jihočeském kraji. „Nejen, že chceme pomoct místním obyvatelům s manuální prací, ale zároveň s dalšími lidmi chceme sdílet hodnoty spolupráce, solidarity a nezištné pomoci,“ říká Suchá. Akci pořádají mladí lidé z Hnutí fokoláre a jejich přátelé. Dobrovolnická brigáda je otevřená pro mladé lidi od 18 do 35 let. Jelikož jde o křesťanské společenství, má celá akce také svůj duchovní rozměr, který je primárně připravován pro účastníky SummerJobu. Celou akci dobrovolníci připravují ve spolupráci s místními samosprávami. Během týdne zvládnou pomoct na více než 80 místech na Šluknovsku.