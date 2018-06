Docela velké divadlo vystavuje v kapli Svatého Ducha

Litvínovská profesionální divadelní scéna v září oslaví 22 let své existence. Docela velké divadlo v době svých začátků hrálo také v prostorách kaple Svatého Ducha v Mostě vedle přesunutého děkanského Kostela Nanebevzetí panny Marie. A právě tady litvínovští umělci představí výstavu kostýmů, masek, loutek a rekvizit z některých představení, která byla během fungování souboru na repertoáru.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 6. června od 17 hodin a herci DVD v jejím průběhu návštěvníky blíže seznámí s jednotlivými exponáty, budou vyprávět o historii divadla a jeho jednotlivých inscenací a vyloučeno není ani překvapení v podobě nějakého vystoupení.

„Na Kapli Svatého Ducha máme docela hezké vzpomínky. Hrávali jsme tam v samých začátcích. První představení byla Carmen, se kterou jsme později procestovali celu Evropu i svět včetně Austrálie, USA a Mexika. Premiéra v tomhle prostoru se odehrála 6. května 1998, tedy přesně dvacet let a jeden měsíc před naší vernisáží. Hrálo se tu celkem deset titulů, mimo jiné Macbeth, O pejskovi a kočičce, Kráska a netvor, Kašpárkův koníček, Čert a Káča, Když je v pekle neděle. V době, kdy tu byla postavena dekorace k pohádce Krása nesmírná, realizoval Národní památkový ústav Ústí nad Labem rekonstrukci prostor a snad nějakou náhodou dostaly nové vitráže v oknech barevný styl, který přesně korespondoval právě s tou naší dekorací. Vždycky, když jedeme okolo, jsme trochu nostalgičtí. Hrálo se tam krásně,“ vzpomíná ředitelka DVD Jana Galinová. „Vedení areálu Děkanského kostela nám vyšlo vstříc a my jsme za šanci výstavu v Kapli představit velice vděční. Ten prostor je totiž ideální,“ dodává ředitelka. Výstava bude k vidění až do konce měsíce června.