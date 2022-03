Dodávky tepla v Meziboří neselhaly ani na jediný den

Mezibořská společnost Doterm servis, která pečuje o tepelné hospodářství města a jeho bytový a nebytový fond, se radním pochlubila, že v loňském roce zvládla dodávku tepla a teplé vody bez jediného výpadku. Také údržba bytového a nebytového fondu probíhala podle plánů.

V loňském roce měla společnost Doterm servis plánované dvě investiční akce. A to zpracování projektové dokumentace a plynofikace objektů města na Markově kopci. Projektová dokumentace je dokončena, plynofikace by měla být realizována v letošním roce. V rámci údržby byly provedeny nejdůležitější akce při plánované odstávce kotelny S, které nelze dělat za chodu kotelny, a to především oprava a údržba armatur a technologie horkovodu. V loňském roce byly dodávky tepelné energie 79 887 GJ, což je téměř o 5 000 GJ více, než v roce 2020. Za GJ za rok 2021 zaplatí Mezibořští 571,23 Kč. Na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu vydala spoelčnost Doterm servis 4 753 tisíc korun na nájemném vybrala 8 747 tisíc korun.