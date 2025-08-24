Dodávky v Topolové u klubu seniorů už nezaparkují

Dochází k omezení stání dodávek v Topolové ulici za bytovým domem bl. 525, v blízkosti Klubu seniorů. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je otestovat nové dopravní řešení v této lokalitě a vyhodnotit jeho přínosy i případné problémy.
Tato část města byla vybrána kvůli opakovaným problémům a četným stížnostem obyvatel na dlouhodobé odstavování dodávek. Omezení se týká výhradně dodávkových vozidel. Osobní automobily mohou v této oblasti nadále parkovat bez omezení.
Po vyhodnocení tohoto opatření se město Most zaměří na další problémové lokality. Cílem je dlouhodobě a koncepčně řešit parkování ve městě jako celek – nejen parkování dodávek.