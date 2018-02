Domácí krasobruslaři při Velké ceně brali množství medailí

Zimní stadion v Mostě byl v sobotu dějištěm již VI. ročníku Velké ceny Mostu a V. ročníku závodu Přípravek v krasobruslení. Oba podniky se konaly v rámci Poháru ČKS a v mezioddílového závodu. Pořadatelem závodu byl oddíl krasobruslení v Mostě.

Do Mostu zavítalo na 150 závodníků z celé České republiky, celkem z 28 oddílů. Za oddíl krasobruslení Most se na led postavilo a svůj um před domácím publikem předvedlo 17 krasobruslařů a krasobruslařek.

Sedm dětí se představilo v rámci závodu Přípravek, když na ledě předvedlo povinné prvky. Devět krasobruslařek nastoupilo v rámci Velké ceny se svými volnými jízdami a jeden krasobruslař předvedl exhibiční vystoupení.

V ranních hodinách byl závod v duchu přípravkových dětí. Za oddíl v Mostě měly premiéru hned tři holčičky, které závodily v přípravce mini.

„Holčičky se za své výkony nemusejí vůbec stydět a klobouk dolů před nimi, jelikož poprvé stály na ledě samy před publikem a rozhodčími,“ řekla k vystoupení domácích předsedkyně mosteckého oddílu Monika Kordíková.

Na čtvrtém místě se umístila Michelle Eve Kučabová, na místě šestém Amálka Sklenková a na místě sedmém Ema Nováková. Po nejmladších účastnicích se předvedly v kategorii přípravka bez omezení věku dvě krasobruslařky, které mostecký oddíl reprezentovaly poprvé. A reprezentace byla vynikající. Sophie Mego si vybruslila stříbrnou medaili a Viktorie Wachtelová se postavila hned vedle Sophinky a vybruslila bronzovou medaili.

Poslední kategorií přípravek byla přípravka I, kde měl Most dvě zástupkyně, a to Marianu Kordíkovou a Sofii Nedrdovou. Obě holčičky ukázaly, že Most prostě umí a postavily se na stupně pro vítěze hned vedle sebe – Marianka na příčku nejvyšší a Sofinka o krůček vedle na stříbrnou.

Při Velké ceně v nováčcích mladších krásné jízdy předvedly Aneta Mrkvičková a Stela Nováková, které před sebe ‚nepustily‘ žádnou soupeřku a na bedně se postavily na první a druhé místo. V nováčcích starších svoji zlatou jízdu předvedla Eva Blahoutová. Zajela, vyhrála a teprve poté zalehla s horečkou do postele. I v žákovských kategoriích oddíl z Mostu sbíral medaile. V žačkách nejmladších A na ledě předvedla krásnou jízdu Sophie Ellen Kučabová a získala zlato. Ve věkově stejné kategorii, ale B, měli diváci možnost vidět jízdu Zuzany Manicové, která i přes to, že jízda byla pro oko diváka krásná, vybruslila sedmé místo. Po žačkách mladších následují žačky mladší a to tentokrát žačky mladší B, kde měl Most tři startující – Dominiku Louckou, Štěpánku Maříkovou a Alexandru Vitmayerovou. V kategorii startovalo dvacet krasobruslařek a mostecké holčičky všechny skončily v první desítce. Sašenka brala za nádhernou jízdu zlato. Neméně záživnější jízdu předvedla Štěpánka, které patřilo druhé místo. Dominika odhodila berle, stáhla nemocný kotník a divákům předvedla, že je bojovnice, když si vybruslila krásné desáté místo.

Celý závod uzavírala kategorie nejstarších bruslařek a to kategorie Adult A. V této kategorii měl Most jednu zástupkyni a to Adélu Pechancovou, která svou jízdou vybojovala místo druhé.

Mezi závodními kategoriemi vystoupil v rámci exhibičního vystoupení krasobruslař František Kordík, který roztleskal zimní stadion. Diváci se nestačili divit, když při své jízdě zařadil salto, které si připravil jako překvapení. Odměnou mu byl potlesk ve stoje a nadšením křičící publikum. Jako každým rokem přijala pozvání trojnásobná mistryně světa v krasobruslení Radka Kovaříková, kterou doprovázel její manžel Jindřich Šimek, režisér muzikálů na ledě. Dalším hostem a předávajícím cen byla náměstkyně primátora Markéta Stará, která na stadion přispěchala ze stadionu jiného, kde její syn hrál hokejový zápas.