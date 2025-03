Dopadený recidivista skončil ve vazbě, předtím řádil v policejní cele…

V minulých dnech zahájil vyšetřovatel trestní stíhání 38letého muže z Chomutova, který má mít na svědomí několik krádeží zboží z různých obchodů. Těch se podle zjištění chomutovských policistů měl dopouštět od listopadu až do začátku března. V této době navštěvoval různé prodejny a markety převážně v Jirkově, Chomutově, Otvicích a v jednom případě i v Teplicích, kde měl krást rozličné zboží. Jednalo se o potraviny, alkohol, drogerii, oblečení, ale i nářadí. Dvakrát zašel také na benzinovou čerpací stanici na Hoře sv. Šebestiána, odkud si odnesl desítky kusů krabiček cigaret, aniž by za ně zaplatil. Celková hodnota odcizených věcí činí bezmála 30 tisíc korun. Toho všeho se navíc měl dotyčný, který je uživatelem drog, dopouštět i přesto, že byl koncem loňského roku odsouzen za krádež k podmíněnému trestu odnětí svobody a byl tedy ve zkušební době.

Podle policistů se po jedné z krádeží dokonce nezdráhal užít ani násilí. Všimla si ho totiž prodavačka a chtěla zamknout dveře obchodu. Muž se s ní o ně přetahoval a trhl s nimi tak silně, až zavrávorala, dveřmi ji uhodil do ramene a utekl.

Policisté při prověřování oznámených krádeží zjistili, že všechny měl spáchat buď sám, nebo výjimečně i spolu s dalšími osobami (které jsou stíhány samostatně) právě zmíněný Chomutovan. Následně si vyžádali od státního zástupce souhlas s jeho zadržením. Vyšetřovatel poté muže obvinil ze spáchání pokračujícího trestného činu krádeže a z trestného činu vydírání. S ohledem na pokračování v trestné činnosti podal po zahájení trestního stíhání také podnět, aby byl obviněný umístěn do vazební věznice. S tím se státní zástupce i soudce ztotožnili a dotyčný je tedy stíhán vazebně. Předtím, než byl obviněný eskortován do vazební věznice, stačil ještě v policejní cele vzteky poškodit omítku.

Podle zákona mu za popsanou trestnou činnost v případě odsouzení hrozí až čtyřletý pobyt za mřížemi.