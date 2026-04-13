Dopavní podnik města Mostu má další nízkopodlažní tramvaj

Do dopravního podniku v Mostě dorazila v pořadí již čtvrtá nová nízkopodlažní tramvaj EVO2 od společnosti PRAGOIMEX. Projekt „Pořízení šesti nízkopodlažních tramvají“ se tak pomalu ale jistě blíží do finále. Nový dvoučlánkový vůz nyní čekají standardní technické procedury, oživení systémů a montáž nového odbavovacího systému. „S každým novým vozem EVO2 v naší flotile jsme schopni v budoucnu lépe garantovat bezbariérovost a vysoký standard komfortu, na který si veřejnost na meziměstské trase rychle zvyká,“ doplňuje Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
Tato modernizace za více než 293 milionů korun je možná díky podpoře z evropských fondů IROP, které pokrývají 85 % nákladů. Do kompletního počtu zbývají ještě dve tramvaje.