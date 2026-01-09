Doporučení pro řidiče

Takhle opravdu ne! I takto vypadající vozidlo bylo vidět v tomto nečase na mosteckých silnicích. Hned několik zásadních chyb, které mohou ohrozit bezpečnost nejen řidiče, ale i ostatních účastníků silničního provozu.
Apelujeme na všechny řidiče, aby před jízdou věnovali dostatečnou pozornost přípravě svého vozidla i vlastní způsobilosti k řízení. Přinášíme několik základních doporučení, které pomohou dojet do cíle nebo se vyhnout pokutě. Základem bezpečné jízdy je důkladně očištěné vozidlo od sněhu a ledu, a to nejen čelní sklo, ale také světlomety, zadní světla, registrační značky, střecha a kapota vozidla. Znečištěné nebo zasněžené osvětlení výrazně snižuje viditelnost a může ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
Řidiči jsou zároveň povinni používat předepsané osvětlení a dbát na to, aby byli na silnici dobře viditelní, zejména za snížené viditelnosti. Pokud si motoristé nejsou jisti svými schopnostmi, technickým stavem vozidla nebo aktuálními podmínkami na silnici, doporučujeme raději nevyjíždět. Značná sněhová pokrývka na vozovce klade zvýšené nároky nejen na techniku, ale i na zkušenosti řidiče.
Vyzýváme k ohleduplnosti, respektu a toleranci vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Každý řidič by měl přizpůsobit rychlost a styl jízdy svým schopnostem, stavu vozovky a povětrnostním podmínkám. Nezbytností je také kvalitní zimní výbava vozidla, zejména odpovídající zimní pneumatiky a dostatečně doplněné provozní kapaliny.
Na závěr připomínáme, nespěchejte. Pár ušetřených minut nestojí za riziko dopravní nehody, zranění nebo ohrožení života.