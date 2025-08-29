Doprava Ústeckého kraje zavádí online ověření přes ISIC včetně fotografie

Nová funkce aplikace DÚKapka, spuštěná od srpna 2025, je unikátní. Jako první dopravní systém dokáže přenést z databáze ISIC nejen osobní údaje, ale i ověřenou fotografii držitele. Díky tomu si studenti mohou vytvořit a ověřit svůj účet v DÚKapce plně online, bez nutnosti návštěvy informační kanceláře. Fotografie z ISIC umožní založit okamžitě ověřený a plnohodnotný účet, což zatím žádný jiný integrovaný dopravní systém nenabízí.
„Chceme, aby byla veřejná doprava pro mladé lidi co nejpohodlnější. Ústecký kraj je vůbec prvním v Česku, který při registraci do aplikace DÚKapka umožňuje přenést z databáze ISIC nejen osobní údaje, ale i ověřenou fotografii držitele. Jde o zásadní novinku, kterou zatím žádný jiný dopravce ani integrovaný dopravní systém v ČR nespustil,“ zdůrazňuje krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Jednoduše a online
Ověření profilu probíhá přímo v aplikaci. V upozorněních stačí zvolit možnost „Mám ISIC“, vyplnit osobní údaje, zadat číslo průkazu a potvrdit. Během několika vteřin dojde k automatickému ověření statusu žáka nebo studenta, včetně potřebné fotografie.
Jakmile je profil ověřený, lze si zakoupit zvýhodněné časové jízdenky DÚK, od týdenních až po roční. Při cestování navíc není nutné předkládat plastový průkaz ISIC. Stačí načíst jízdenku v aplikaci a pokračovat v jízdě.
Během prvních dvou týdnů zaznamenala DÚKapka již více než 300 studentů, kteří k ověření profilu v aplikaci využili průkaz ISIC.
Praktické výhody pro žáky a studenty
- Rychlost – ověření profilu proběhne během chvilky
- Pohodlí – žádná návštěva informační kanceláře, vše se vyřídí v mobilu
- Bez starostí – při kontrole jízdenek není potřeba dokládat fyzický průkaz ISIC
Podívejte se na video návod
Na Facebooku a Instagramu Dopravy Ústeckého kraje je k dispozici tutoriál, který krok za krokem ukazuje, jak si průkaz ISIC do aplikace nahrát a ověřit. Nejdřív je ale potřeba DÚKapku aktualizovat.
Kromě nové funkce ověřování s průkazem ISIC nabízí DÚKapka celou řadu dalších, které usnadňují cestování po Ústeckém kraji. Například je možné vidět u spoje historii zpoždění, vrátit neaktivovanou jízdenku 15 minut před odjezdem, kupovat jízdenky pro kolo i psa, a nebo koupit jízdenku na konkrétní čas s tím, že její aktivace se spustí automaticky 3 minuty před odjezdem.