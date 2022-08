Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova upozorňuje na úpravu trasy linky 16

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova upozorňuje cestující, že z důvodu pokládky živičného povrhu bude od 8. srpna uzavřena v Mostě část ulice Pod Koňských vrchem – u tenisových kurtů.

Vzhledem k této uzavírce dojde na autobusové lince číslo 16 k následující úpravě trasy:

Trasa linky číslo 16 bude vedena z Nádraží až do zastávky Halasova po standardní trase, dále pokračuje ze zastávky Halasova přímo do ulice Pod Koňským vrchem a do zastávky Za Krematoriem. Zpět jede ze zastávky Za Krematoriem na Nádraží po standardní trase.

Po dobu uzavírky budou zrušeny zastávky:

Pod Městským hřbitovem, Průběžná, Tenisové kurty.

Náhradní zastávky umístěné v ulici Pod Koňským vrchem:

Za Krematoriem, Nové Krematorium, Staré krematorium, Městský hřbitov.