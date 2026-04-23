Dopravní podnik podepsal smlouvu na obnovu tramvajové trati v centru Mostu

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova podepsal smlouvu mezi dopravním podnikem, městem Most a zhotovitelem, kterým je společnost Metrostav CZ – Chládek a Tintěra Pardubice.
Co se bude dít dál? Vzhledem k tomu, že projekt probíhá v režimu „navrhni a postav“, zhotovitel nyní zahájí přípravy konkrétního technického řešení a harmonogramu. Tato projekční fáze potrvá přibližně rok, poté se začne přímo s výstavbou. Ta bude zahrnovat moderní a bezbariérové zastávky, novou zastávku Maxe Švabinského mezi 1. náměstím a Čs. mládeže, křižovatky řízené umělou inteligencí pro plynulejší průjezd MHD a vozidel IZS a více zatravněných ploch, které sníží hluk a prašnost. Na projektu se podílí město Most a je spolufinancován z fondů Evropské unie.