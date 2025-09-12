Dopravní podnik posílí kvůli Mostecké slavnosti noční tramvajovou dopravu

Na noční tramvajovou linku 40 bude v čase odjezdu 23:18 hod. ze zastávky Most, Dopravní podnik, ve směru do Litvínova v pátek 12. 9. 2025 i v sobotu 13. 9. nasadí dopravní podnik kapacitnější tramvajové vozidlo – článkovou tramvaj.
V sobotu 13. 9. a v neděli 14. 9. pojede mimořádně v čase 1:00 hod. posilový spoj tramvajové linky 40 ze zastávky Most, zimní stadion do Litvínova. Tento spoj zastaví na zastávce Most, Souš a následně pak až na všech zastávkách od zastávky Litvínov, nádraží až do zastávky Litvínov, Citadela. I na tento spoj bude nasazena kapacitní – článková tramvaj.
Na všech spojích linky 40 platí tarif a smluvní přepravní podmínky dopravce.