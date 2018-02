Dorostenky ze sportovního gymnázia vyrazily na MS škol do Kataru

Na začátku prosince vyhrál dorostenecký tým házenkářek sportovního gymnázia v Mostě republikové finále soutěže středních škol v házené. V mostecké sportovní hale se tehdy mluvilo o tom, že by vítěz mohl jet na mistrovství světa škol do katarského Dauhá. A tým mosteckého gymnázia, složený převážně z hráček mladších a starších dorostenek DHK Baník Most, si už sbalil kufry a vyrazil za další zajímavou zkušeností. Více předtím, něž tým odjel, prozradil v rozhovoru trenér Jiří Hanus.

Bylo hlavním cílem před republikovým mistrovstvím jet si zahrát do Kataru?

Naší hlavní snahou bylo zúčastnit se mistrovství republiky a pokusit se ho vyhrát. Ačkoli od počátku existovala nějaká šance jet si zahrát mistrovství světa, raději jsme očekávání děvčat mírnili, protože se jedná o poměrně nákladnou záležitost. Původně se počítalo s tím, že by veškeré náklady hradila Asociace školních sportovních klubů, ale to se nepodařilo, takže velkou roli v tom, že se děvčata budou moci mistrovství zúčastnit, nakonec sehrálo gymnázium a další partneři, například Ústecký kraj nebo Vršanská uhelná.

Jak je vlastně složen tým, který odjel na mistrovství světa?

Účast už v republikovém mistrovství je podmíněná věkem, hráčky musí být narozené před rokem 2000. Náš tým je tedy složen převážně z hráček, které za Baník nastupují v týmech mladších a starších dorostenek, navíc šest z nich už má zkušenosti i z A týmu žen. Jinak je to ale průřez všemi ročníky sportovního gymnázia. Do Kataru jede celkem třináct děvčat, bohužel mě mrzí, že s námi nemůže odcestovat zraněná Veronika Šípová, která pomáhala vybojovat republikový titul. Doprovázet je budeme já za sportovní gymnázium, Peter Sabadka jako trenér staršího dorostu a Radek Maděra jako organizační pracovník.

Připravovali jste se nějak speciálně na tento turnaj?

Je velmi složité najít čas, aby se tento tým vůbec sešel, protože například hráčky, které nastupují za A tým žen, v současnosti absolvují zápasy dvakrát týdně. Mladší dorostenky a starší dorostenky ale obvykle hrají spolu a jsou na sebe zvyklé. Přesto počítáme, že před odjezdem uděláme zhruba dvě společné tréninkové jednotky, kde by se měly všechny hráčky sejít a samozřejmě budeme také probírat, co od účasti na mistrovství světa očekáváme.

Když už jste to naznačil, jaké jsou ambice týmu mosteckého sportovního gymnázia?

Chceme se poprat o nějakou medaili, bez toho, že bychom chtěli uspět, bychom tam ani nejeli. Náš tým je dost silný i zkušený, některé z hráček už zakusily interligové i pohárové zápasy. I když nevíme, jaká je síla našich soupeřů, máme na to, abychom uspěli. Můj osobní, možná trochu smělý tip je skončit do šestého místa.