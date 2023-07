Double decker s olympionikem Ondřejem Synkem bude jezdit k jezeru Most.

Už za rok, přesně 25. července 2024, otevře svou bránu Olympijský festival u jezera Most. Na jediné místo v České republice se koncentruje sportovní, ale i fanouškovská energie celé země. Právě zde vyroste největší fanzóna pro sledování olympijských her v Paříži, kam olympionici po svém návratu zamíří.

Na atmosféru Olympijského festivalu vzpomíná i nový ambasador akce Ondřej Synek, trojnásobný olympijský medailista ve veslování: „Po návratu z her v Riu jsme měli velkolepé přivítání na festivalu v Lipně a byl to pro mě jeden z největších životních zážitků, za což bych chtěl zpětně všech fanouškům poděkovat a věřím, že se nám podaří stejnou atmosféru připravit i u jezera Most.” Nově je i tváří dvoupatrového autobusu, který bude od srpna vozit návštěvníky přímo k jezeru Most.

Jezero s druhou nejčistší vodou u nás vzniklo jako výsledek rekultivace hnědouhelného dolu a bylo pojmenováno na památku zbouraného města, které muselo ustoupit těžbě uhlí. „Rozhodli jsme se, že Olympijský festival by měl mít ještě hlubší myšlenku. Chceme lidem ukázat nové místo, které neznají a které je zajímavé i z principu trvalé udržitelnosti, z hlediska ochrany životního prostředí, rekultivované a krásné. Už teď nabízí skvělé podmínky pro sportování,” říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Po dobu trvání Olympijských her festival nabídne téměř padesát sportů k vyzkoušení pod vedením trenérů a olympioniků. Každý partner akce se spojí s jedním sportem, který podporuje. Město Most mělo jasnou volbu v házené, Ústecký kraj si vybral pro tuto oblast typický sport. „Veslování má v našem kraji, a také u jezera Most, silnou základnu. Je skvělé, že s tímto sportem mohou začít děti i v pozdějším věku a dostat se třeba na olympiádu. Věříme, že si léto u jezera Most užijí lidé ze všech stran letos i příští rok,” říká hejtman kraje Jan Schiller.