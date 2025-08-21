Dožínky a Vavřinecká pouť za humny

V sobotu 23. srpna se na fotbalovém hřišti v Havrani uskuteční tradiční Dožínky a Vavřinecká pouť, které nabídnou bohatý program. Slavnosti začínají odpoledne v 15:00 hodin.
Na návštěvníky čekají pouťové atrakce, stánkový prodej s občerstvením i drobnými výrobky a také výstava traktorů, která potěší především milovníky zemědělské techniky. Pro děti bude připraveno malování na obličej a různé soutěže. Chybět nebude ani oblíbená tombola.
O úvod hudebního programu se postará folklorní soubor Dykyta, po němž v 16:00 hodin vystoupí Miro Žbirka Revival. Večerní náladu rozproudí od 18:00 hodin kapela Kabát Tribute, a závěr akce bude patřit skupině 3D, která se na pódium postaví ve 20:00 hodin.