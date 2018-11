Drogu vyrobit nestačil, v prádelně přechovával 320 g marihuany

Policie v Mostě obvinila z pokusu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve stádiu pokusu dva muže ve věku 40 a 41 let. Mladší měl v bytě, který měl v pronájmu starší, začít vyrábět pomocí předmětů a chemikálií metamfetamin. To mu však překazili strážníci. Starší z dvojice měl mladšímu výrobu umožnit za slíbenou úplatu. Mladší čelí obvinění i z trestných činů přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu. Obviněný měl ve sklepních prostorech jiného domu v Litvínově přechovávat předměty, které byly dle výsledků expertiz používány při výrobě metamfetaminu a také usušené konopí o celkové hmotnosti 320 gramů, které obsahovalo kanabinoidní látky. Navíc prádelnu obýval neoprávněně a je stíhán i pro neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru.