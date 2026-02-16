Dub z Ústeckého kraje reprezentuje Česko, soutěží o Evropský strom roku

Hlasování v anketě Evropský strom roku je v plném proudu. Česko reprezentuje tisíciletý Oldřichův dub z Peruce v Ústeckém kraji. Hlasovat je možné do 22. února.
Impozantní dub letní patří mezi nejstarší stromy v České republice a je neodmyslitelně spjatý s legendou o setkání knížete Oldřicha a Boženy. Zvládl překonat dva požáry a v roce 2025 vyhrál národní soutěž Strom roku. Díky tomu postoupil jako český kandidát do soutěže Evropský strom roku.
Mezinárodní soutěž probíhá on-line. Veřejnost z celé Evropy hlasuje pro stromy nominované z různých zemí. Výsledky oznámí na závěrečné ceremonii v Evropském parlamentu v Bruselu v březnu. Soutěž vznikla v roce 2011 a vychází z českého projektu Strom roku. Hlasování přitahuje každým rokem velký počet hlasů. Stromy přichází jako vítězové svých národních kol a poté se utkají ve finále Evropského stromu roku. Vítězem loňského ročníku byl buk z Polska v historickém parku v městě Dalków.
Jak hlasovat? Vyberte dva stromy, které podpoříte a klikněte na „Vote“, kde vyplníte e-mailovou adresu a odešlete hlas. Český dub soutěží pod názvem Oak of Prince Ulrich. Poté je třeba potvrdit váš hlas v e-mailové schránce. Novinkou v letošním evropském klání je, že se hlasy automaticky přepočítávají podle velikosti populace zemí a na webu se zobrazí po zahlasování jako tzv. tree points. Hlsovat můžete na: www.treeoftheyear.org/vote.
Oldřichův dub z Peruce je jeden z nejznámějších památných stromů v České republice.