DÚKapka oslaví Den bez aut: Jízdenka zdarma pro všechny uživatele aplikace

Pondělí 22. září 2025 se v rámci Mezinárodního dne bez aut ponese v duchu bezplatného cestování. Doprava Ústeckého kraje se k iniciativě znovu připojuje a nabízí všem uživatelům mobilní aplikace DÚKapka jednodenní síťovou jízdenku zdarma.
Stačí mít aplikaci nainstalovanou nejpozději do soboty 20. září. Všem, kdo podmínku splní, se jízdenka automaticky nahraje. Jízdenka bude platit celý den v celém Ústeckém kraji na všechny spoje zapojené do integrovaného systému DÚK, tedy vlaky, autobusy, MHD i lodní dopravu.
„Veřejnou dopravu v kraji využívá denně tisíce lidí. S aplikací DÚKapka to mají jednodušší než kdy dřív. Jízdenka zdarma na Den bez aut je malý dárek pro více než 300 tisíc uživatelů, kteří již DÚKapku využívají. Budeme rádi, pokud ji díky této akci objeví i další,“ říká Tomáš Rieger, krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství.
DÚKapka je bezplatná mobilní aplikace, která umožňuje nákup jízdenek, vyhledávání spojení i sledování výluk a změn provozu. Od letošního léta nově podporuje i online ověření ISIC pro studenty a žáky. Denně se přes aplikaci prodá zhruba 5 tisíc jízdenek.
Stáhněte si DÚKapku zdarma z App Store nebo Google Play a využijte Den bez aut naplno. Bez lístků, bez pokladen, bez stresu.