Dva litvínovští policisté po noční službě zasahovali profesionálně u dopravní nehody.

Heslo „Pomáhat a chránit“ naplnili v praxi dva litvínovští policisté ve svém volnu. Martin Černohorský a David Kouřil se koncem října vraceli domů do Mostu. Při projíždění Zálužím uviděli vozidlo, které vjelo do protisměru a čelně se srazilo s protijedoucím autem. Policisté okamžitě zastavili a běželi na místo nehody. Jeden zamířil k vozidlu, ve kterém se nacházel řidič, který byl šoku a stěžoval si na bolesti. Jeho kolega utíkal k druhému automobilu, ze kterého řidič vystoupil a uvedl, že je otřesen a bez většího zranění. Policista ho vyzval, aby odešel mimo komunikaci a požádal přítomné osoby, aby zavolaly složky IZS na místo. Poté se oba věnovali druhému řidiči, který byl ve vozidle. Dveře u řidiče byly zdeformované a nešly otevřít. Navíc se z motoru začalo kouřit a došlo k úniku provozních kapalin na vozovku. Protože hrozil požár a řidič byl ohrožen, policisté ho museli rychle vyprostit. Konali s maximální opatrností vzhledem ke zranění muže a museli použít dveře u spolujezdce. Motoristu poté položili mimo vozovku, zjišťovali jeho zdravotní stav a učinili protišokové opatření. Zraněného uložili do stabilizované polohy a přikryli izotermickou fólií. Muž měl vizuální zranění, stěžoval si na bolesti, byl dušný, dezorientovaný, měl tržnou ránu na ruce. Tu mu policisté obvázali a při tom všem kontrolovali jeho životní funkce, s mužem neustále komunikovali až do příjezdu lékařů. Následně učinili další důležité opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí požáru vozidla, odpojili autobaterii a stav vozidla sledovali, než přijeli na místo hasiči. Vedoucí územního odboru Policie ČR v Mostě Jiří Volprecht si příkladného činu obou policistů velice cení. Ti jednali dle sloganu policie a v duchu přísahy, kterou složili.