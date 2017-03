Dvě výstavy v Městské knihovně v Mostě

V úterý 4. dubna 2017 V Městské knihovně Most zahajuje výstava 49 kreseb z cyklu Odysseus, kterým v roce 1952 Kamil Lhoták ilustroval stejnojmennou knihu Jamese Joyce. Stalinská doba ale publikování zakázala, soubor nebyl nikdy vystaven a byl považován za ztracený. Teprve nedávno nalezená kolekce kreseb z jeho vrcholného tvůrčího období bude v mostecké výstavní síni Zlatá trojka veřejnosti zpřístupněna poprvé ve světové premiéře – 65 let od doby vzniku a 27 let po malířově smrti. Po ukončení výstavy v Mostě bude soubor vystaven v brazilském Sao Paulu.

Současně bude ve Velké výstavní síni ve druhém patře zahájena výstava fotografií Dědictví UNESCO, která představí unikátní přírodní skvosty Švýcarska, Španělska, Rakouska, Tuniska, Indie a řady dalších zemí. Výstava se koná pod záštitou České komise pro UNESCO