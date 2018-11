Dvojice nalezenou portmonku vrátila, ale bez peněz

Nákup v jednom mosteckém supermarketu se trochu prodražil jednomu muži z Prahy. Poté co zaplatil u pokladny, tak si ještě v prodejně ukládal nákup do tašky a na odkládacím stolku si nechal položenou peněženku, kterou tam zapomněl. Peněženku našla dvojice, muž a žena, kteří do obchodu záhy přišli. Ti s peněženkou manipulovali a měli si ponechat finanční hotovost ve výši 25 tisíc korun. Peněženku bez peněz následně vrátili prodavačkám. Policie šetřením totožnost dvojice odhalila a obvinila z přečinu zatajení věci 80letou ženu a 59letého muže. Kde peníze skončily, policie nezjistila.