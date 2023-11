Dvojice vpadla do zázemí obchodu

Policisté obvodního oddělení Zahradní objasnili krádež, ke které došlo letošního léta. Tehdy se dva muži ve věku 31 a 36 let spolu domluvili a v nočních hodinách vstoupili do vestibulu jisté prodejny. V zázemí obchodu je zlákala elektrokoloběžka jednoho ze zaměstnanců, na které pak odjeli. Mimo použitých bot a pracovní vesty měli spolu odcizit také slunečnicový olej za 550 korun. Celková škoda způsobená krádeží se vyšplhala na 25 tisíc korun. Policisté vyhodnocovali všechny získané poznatky, které je dovedly právě k dvojici Mostečanů. Jeden z nich koloběžku údajně obratem prodal neznámé osobě za tisíc korun a peníze ihned utratil. Oba si od policejního vyšetřovatele převzali sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádeže ve formě spolupachatelství. Lapkové už měli se zákonem v minulosti co do činění. Mladšího z nich potrestal za majetkové delikty teplický soud, staršího z dvojice zase ten mostecký. Vzhledem k tomu se mohou v případě uznání viny ocitnout ve vězení až na tři roky.