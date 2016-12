DVOJITÁ MIKULÁŠKÁ NADÍLKA NA GOLFU

Mostecký golfový klub uspořádá v sobotu 3.12. dvojitou mikulášskou nadílku.

Pokud to počasí jen trochu dovolí, proběhne tradiční ČERTOVSKÝ TURNAJ, v němž předají ceny vítězům bytosti nadpozemské – Mikuláš a čert s andělem.

Odpolední část je na počasí nezávislá a zcela jistě proběhne. Plánované MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ bude zcela neformální a je určeno pro děti i pro dospělé bez ohledu na to, zda jsou členy klubu či nikoliv (pokud by jste chtěli dorazit s nějakými známými či přáteli, je to bez problémů možné). Rodiče mohou přinést balíčky pro své děti tak, aby jim je nadpozemští návštěvníci mohli následně předat. Samozřejmě budou připravení nadělovat i dospělým. Předpokládaný čas nadílky je mezi 16 a 17 hodinou.

Čas ukončení akce není pevně stanoven a záleží pouze na přítomných, jak dlouho budou chtít setrvat. Dobrá nálada, přátelská atmosféra, příjemně vytopená klubovna či občerstvení od chlebíčků až po Tatrský biftek i pití budou připraveny v dostatečném množství.

Potvrzení účasti na odpoledním posezení zasílejte na info@golfmost.cz.

Těšíme se na viděnou i s hráči, členy i nečleny klubu i s návštěvníky z nebe a pekla.